مكالمة هاتفية بين نتنياهو وترامب تناقش الملف النووي الإيراني وحرب غزة

قالت "يديعوت أحرونوت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى مساء الاثنين مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرت نحو 40 دقيقة، تناولت بشكل رئيسي الملف النووي الإيراني والحرب في قطاع غزة.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحديث شمل المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي جديد، والتي وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات على شروط تخصيب اليورانيوم.

كما تم بحث قضية المختطفين الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وسط تعثر المفاوضات للتوصل إلى صفقة للإفراج عنهم.

وتُقدر تل أبيب عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة بحوالي 56، منهم 20 على قيد الحياة، في حين يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف فلسطيني، يعانون من ظروف قاسية حسب تقارير حقوقية.

وفي وقت لاحق من مساء الاثنين، من المقرر أن يعقد نتنياهو تقييماً أمنياً مصغراً على خلفية المكالمة مع ترامب، وفق ما نقلت الصحيفة.

وتأتي المكالمة في ظل استمرار الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، وسط مخاوف إسرائيلية من احتمال توجيه ضربة لمنشآتها النووية رغم معارضة واشنطن.