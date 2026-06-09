يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية نهارا، ومعتدل الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليلا.

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً وقد تؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ومن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية/ شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 ومترين، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

العاصمة الجديدة 38 23

6 اكتوبر 38 23

بنها 37 22

دمنهور 35 22

وادى النطرون 37 22

كفر الشيخ 35 22

بلطيم 34 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 36 22

طنطا 36 22

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 36 22

نخل 35 17

كاترين 30 14

الطور 36 22

طابا 34 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الاسكندرية 30 21

العلمين 28 20

مطروح 28 20

السلوم 30 21

سيوة 35 22

رأس غارب 37 26

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 39 27

مرسى حميرة 38 26

أبرق 40 26

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 29

أبوسمبل 43 29