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ملك بلجيكا وزوجته يبدأن زيارة لألمانيا اليوم

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 10:24 ص

يبدأ ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلده اليوم الثلاثاء زيارة لألمانيا تستغرق يومين.

ويستهل الملكان زيارتهما بولاية تورينجن وسط ألمانيا، حيث يستقبلهما رئيس حكومة الولاية بودو راميلوف وزوجته جيرمانا ألبرتي فوم هوفه صباح اليوم في مطار "إيرفورت-فايمار".

وبعد ذلك يبدأ برنامج الزيارة المكثف للملكين بزيارة قصر "فريدنشتاين" في مدينة جوتا، حيث تعود جذور القصر إلى العائلة الملكية البلجيكية.

وفي مدينة فايمار يزور الزوجان الملكيان حتى مساء اليوم النصب التذكاري لمعسكر الاعتقالات النازي في مدينة بوخنفالد، إلى جانب المتحف الجديد ومتحف "باوهاوس" في فايمار.

يُذكر أن الملك فيليب 59 عاما، تزوج الملكة ماتيلده 46 عاما عام 1999. ويتسم الزوجان بالتحفظ.

ومن المقرر أن يواصل الملكان جولتهما الألمانية غدا الأربعاء بالتوجه إلى ولاية سكسونيا-أنهالت شرقي البلاد.


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