بالصور - الجونة يتعاقد مع الصربي ميلوسيفيتش مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي الجونة تعاقده اليوم الثلاثاء، مع الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الساحلي بالموسم الجديد 2019-2020.

ووقع ميلوسيفيتش على عقود تدريب الجونة، في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة "Eleven11 " المسؤولة عن إدارة النادي، وحسام غالي، مدير الكرة.

كما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تعاقده مع الصربي ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا ميلوسيفيتش ضمن الجهاز الفني الجديد.

وكان النادي أعلن في وقت سابق، تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد 2019/2020.

يذكر أن نادي الجونة، وجه الشكر للمدير الفني السابق حمادة صدقي، على المجهودات التي بذلها مع الفريق خلال الموسم الماضي، بعد انتهاء التعاقد بين الطرفين واتفاقهما على الاكتفاء بالفترة الماضية.

ويحتل نادي الجونة، المركز الـ15 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الموسم الحالي، برصيد 37 نقطة، ويتبقى له مباراة واحدة مع الزمالك والمقرر لها 23 يوليو الجاري.