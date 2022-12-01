يواصل محمد صلاح، نجم ليفربول، دراسة مستقبله مع اقتراب نهاية عقده، وسط صراع متزايد بين أندية الدوري السعودي والدوري الأمريكي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما أورده موقع TeamTalk، فإن اللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن، حيث يدرس جميع العروض المتاحة، في ظل اهتمام متنامٍ من أندية الدوري الأمريكي إلى جانب العروض السعودية المغرية.

وأشار التقرير إلى أن قائد منتخب مصر يجري مناقشات مستمرة مع أسرته بشأن خطوته المقبلة، خاصة أن الوجهتين تمثلان خيارين مناسبين على المستوى المعيشي.

ويضع صلاح المشاركة في كأس العالم 2026 ضمن أولوياته عند اتخاذ القرار، في وقت تخطط فيه أسرته لقضاء فترة في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على طبيعة الحياة هناك.

وتمنح العروض السعودية أفضلية من الناحية المالية، بينما يوفر الدوري الأمريكي فرصًا تسويقية وتجارية كبيرة، ما يجعل النجم المصري أمام مفاضلة معقدة قبل تحديد وجهته النهائية.