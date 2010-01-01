أرنولد: نحاول مساعدة صلاح للتتويج بلقب الهداف

اعترف ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لفريق ليفربول، أن الفريق يحاول مساعدة محمد صلاح، نجم الفريق، للتتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وسجل محمد صلاح هدفين وصنع آخر ليحصد جائزة رجل مباراة فريقه ضد برايتون والتي أقيمت مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

وقال ألكسندر-أرنولد في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»:«صلاح لديه أهدافه، إنه في سباق الحذاء الذهبي وهي جائزة يريد الحفاظ عليها، إنه لاعب من الطراز العالمي يسجل العديد من الأهداف لنا، ونحاول وضعه على لائحة المسجلين قدر استطاعتنا».

في سياق متصل تحدث أرنولد عن صعوبة المباراة، حيث قال: «لم تكن مباراة مثالية بالنسبة إلينا، لكننا أظهرنا أننا بإمكاننا العودة عندما تصبح الأمور صعبة، جئنا هنا للفوز، هناك أمور في الأداء يمكننا البناء عليها».

وأضاف: «كنا نعرف أنهم يريدون التقدم، وأردنا الفوز بالكرة من خلال الضغط العالي في ملعبهم، حاولنا إجبارهم على ارتكاب الأخطاء وعاقبناهم مبكرا، في المحصلة نحن سعداء بالفوز».

جدير بالذكر أن صلاح، بهدفيه أمام برايتون، رفع رصيده للهدف 19 في المركز الثالث بجدول الهدافين، خلف جيمي فاردي المتصدر برصيد 22 هدفًا، وبيير إيمريك أوباميانج، صاحب المركز الثاني برصيد 20 هدفًا.