الإسكندرية: تخصيص 1153 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

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أعلنت محافظة الاسكندرية، تخصيص 1153 مسجدا وساحة بالمحافظة لإقامة صلاة عيد الاضحى المبارك 2022، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، أن صلاة العيد ستقام في جميع المساجد التي تقام فيها شعائر صلاة الجمعة وعددها 1153 مسجدا، فضلا عن الساحات التابعة لتلك المساجد على مستوى الإسكندرية.

وأشار البيان، إلى فتح جميع مصليات النساء بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال إلى المساجد لإدخال الفرحة والسرور.

وشددت المحافظة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات ومراعاة البعد الاجتماعى بين المصلين، وفتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة على الأقل.

وأفاد البيان، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة الإعداد لصلاة العيد.