خالد أنور ينتهي من تصوير حكاية السلعوة ضمن مسلسل كابوس

انتهى الفنان خالد أنور، من تصوير حكاية "السلعوة"، ضمن أحداث المسلسل الجديد "كابوس".

ويعتمد هذا المسلسل على الحكايات المتصلة المنفصلة، كل واحدة تتضمن خمس حلقات، من إخراج ياسر الياسرى وتشاركه فى بطولته الفنانة ركين سعد.

وتدور أحداث حكاية "السلعوة" التى يقوم ببطولتها خالد أنور فى إطار تشويقى مثير، حول "عمران الإسناوى" وهو شاب صغير واجه سلعوة كانت تهاجم المنطقة التي يقطنها وضربها بالرصاص وعندما كبر يفاجئ أن هذه السلعوة لم تمت.

يشار إلى أن خالد أنور ينتظر حاليا عرض مسلسل "ورق التوت" المكون من 45 حلقة، حيث تم الانتهاء من العمل منذ فترة.

ويشارك في هذا العمل، النجوم شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، أية سليم، سما ابراهيم، مصطفى منصور، سلوى عثمان، معتز هشام، رضوى جودة وعدد كبير من الفنانين الشباب، وتأليف عبادة نجيب وسمر طاهر وإخراج حسام على.

وكان آخر أعمال خالد أنور مسلسل "تحقيق" المكون من 12 حلقة، ويعتمد على البطولة الشبابية، ويضم في قائمة أبطاله أحمد مالك، على قاسم، تارا عماد، هدى المفتى، مى الغيطى، زينب غريب، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، أحمد كشك، اسلام نجيب، رامى الطمبارى، أميرة أديب، وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى.