 رئيس الوزراء الباكستاني ينتقد عمران خان لشنه حملة خبيثة ضد قائد الجيش - بوابة الشروق
الأحد 9 يوليه 2023 6:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء الباكستاني ينتقد عمران خان لشنه حملة خبيثة ضد قائد الجيش

(د ب ا)
نشر في: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 9 يوليه 2023 - 5:26 م
انتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، رئيس حركة الانصاف عمران خان لشنه حملة " شريرة وخبيثة" ضد قائد الجيش عاصم منير.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن شريف قال في تغريدة: "عمران خان مستمر في شن حملة شريرة وخبيثة ضد قائد الجيش عاصم منير، حيث فضحت حيلته لاستخدام وكلاء للتهديد باغتيال قائد الجيش".

وقال شريف، إن رئيس الوزراء السابق يتوق للعودة بالإكراه للسلطة بعد الإخفاق في هجوم مخطط على رموز الدولة.

وأضاف، أن رئيس حركة الانصاف لا يدرك "أن زمن سياساته التي تعتمد على الترهيب والعنف والكراهية انتهى".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك