انتشال جثة والبحث عن 10 مفقودين إثر غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل صفاقس التونسية

انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثة فيما يجري البحث عن 10 آخرين مفقودين إثر غرق قارب كان يقل مهاجرين تونسيين قبالة سواحل صفاقس.

وقال المتحدث باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن 11 مهاجرا من بين من كانوا على متن القارب جرى إنقاذهم فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن المفقودين.

ووفق المعلومات التي صرح بها المسؤول القضائي ، انطلق القارب من سواحل جرجيس جنوبا أول أمس الجمعة ولكن تعطل محركه في طريقه إلى الأراضي الإيطالية ما أدى إلى غرقه قرب سواحل صفاقس.

وتبلغ أنشطة الهجرة غير الشرعية ذروتها على السواحل التونسية خصوصا في الصيف مع استقرار المناخ وحركة الأمواج في البحر.

وحسب إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الذي يهتم بقضايا الهجرة واللجوء، بلغ عدد الوفيات والمفقودين في سواحل تونس في النصف الأول من هذا العام 608.