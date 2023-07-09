البابا فرنسيس يعين 21 كاردينالا جديدا في نهاية سبتمبر المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن البابا فرنسيس، عقب صلاة التبشير الملائكي، اليوم الأحد، أنه سيعين 21 كاردينالا جديدا في مجمع الكرادلة الذي سيعقد في الفاتيكان في نهاية سبتمبر المقبل.

ومن بين الـ 21 كاردينالا الذين سيتم تعيينهم، سيكون هناك 18 مؤهلين للمشاركة في المؤتمر البابوي لانتخاب البابا الجديد، لأنهم دون سن الثمانين.

وقال فرنسيس في إعلانه إن "مكان انطلاقهم يعبر عن عالمية الكنيسة التي تواصل نشر محبة الله الرحيمة لجميع سكان الأرض".

ومن بين الكرادلة الجدد رئيس الأساقفة الأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز، ورئيس الأساقفة في الولايات المتحدة روبرت فرانسيس بريفوست، ورئيس الأساقفة الإيطالي كلاوديو جوجيروتي.

وتضم القائمة أيضا أسقف هونج كونج ستيفن تشريو ساو يان، وبطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، ورئيس أساقفة كيب تاون ستيفن بريسلين، والمطران سيباستيان فرانسيس من بينانج.

وتعكس القائمة ترقية البابا لرجال دين من دول خارج أوروبا. ويشار إلى أن فرنسيس نفسه من مواليد الأرجنتين.

وسيُعقد مجمع الكرادلة في 30 سبتمبر المقبل.