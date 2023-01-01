أندريفا تتأهل لدور الـ16 في بطولة ويمبلدون

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تأهلت الروسية الشابة ميرا أندريفا لدور الـ16 ببطولة ويمبلدون للتنس بفوزها على مواطنتها أنستاسيا بوتابوفا 6 / 2 و7 / 5 اليوم الأحد في الدور الثالث من البطولة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن أندريفا احتاجت لساعة و35 للفوز على مواطنتها الأكثر خبرة، مما يعني أنها تفوقت على انطلاقتها المذهلة في بطولة رولان جاروس حينما وصلت للدور الثالث.

وقالت أندريفا في الملعب :" بالطبع سعيدة لأنني تمكنت من الفوز بهذه المباراة".

وأضافت :"كانت معركة مذهلة، لعبت بوتابوفا بشكل جيد للغاية وأهنئها وفريقها لأنهم قاموا بعمل جيد".

وأضافت :" قدمت كل ما في وسعي. قدمت كل ما عندي واستطعت قلب تأخري 1 / 4 في المجموعة الثانية وبالطبع أشعر بسعادة غامرة".

كما صعدت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لدور الثمانية بالبطولة، عقب فوزها على مواطنتها ماري بوزكوفا 2 / 6 و6 / 4 و6 / 3.

وتلتقي فوندروسوفا في دور الثمانية مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الأمريكية جيسيكا بيجولا والأوكرانية ليسيا تشرينكو.