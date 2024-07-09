مودي: الهند مرت بمرحلة تحول وحققت تنمية فاجأت العالم على مدار السنوات العشر الماضية

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن الهند مرت بمرحلة تحول وحققت تنمية فاجأت العالم على مدار السنوات العشر الماضية، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأضاف مودي في كلمة أمام المواطنين الهنود المقيمين بالعاصمة الروسية موسكو، أن الهند تتغير لإيمانها بقوة مواطنيها البالغ تعدادهم مليارا وأربعمائة مليون نسمة، الذين يحلمون الآن بتحويل عزمهم على تحقيق خطة تنمية الهند 2047 المعروفة باسم "فيكست بهارات" إلى حقيقة.

وقال مودي: "الهند اليوم مفعمة ثقة بالنفس، على عكس ما كان الوضع عليهقبل عام 2014، وهذا هو أكبر رأسمال نمتلكه".

وبدأ مودي زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو أمس الاثنين تستغرق يومين، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية في نيودلهي قبيل الزيارة بأن مودي سيناقش على الأرجح الصراع الروسي -الأوكراني خلال زيارته.

وقال المتحدث: "سوف نجاهد دوما من أجل إيجاد حل سلمي لهذه القضية بأسرع وقت ممكن، بما سيحقق الفائدة للجميع".

وأوضح المتحدث أنه من المرجح كذلك بحث مسألة عودة الهنود من الحرب في أوكرانيا. وأضاف أنه تم إجبارهم تحت ذرائع كاذبة على العمل مع الجيش الروسي. وتشير التقديرات إلى أن هذا يشمل حوالي من 30 إلى 45 مواطنا هنديا.

وانتهجت الهند موقفا محايدا تجاه الحرب الروسية الأوكرانية. وهي تحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من الغرب وروسيا، التي زارها مودي أخر مرة في عام 2019.