صحة جنوب سيناء تطلق الدورة التدريبية لأعمال الأمن والأمان الحيوي المعملي للعاملين بالمنشآت الصحية التابعة

أطلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية للفرق الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية للتدريب على أعمال الأمن والأمان الحيوي المعملي، بقاعة مدرسة التمريض بطور سيناء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وتضمنت الدورة التدريب على تقييم المخاطر، ومنهجية تقييم المخاطر، والتخفيف من المخاطر، وأداء النظم، ودراسة الحالات وسيناريوهاتها، والتدريب على الأنشطة، والأسئلة والأجوبة، والانسكابات والوقايات الشخصية، وكيفية استلام العينات المختلفة ونقلها، و التعامل مع النفايات الطبية بمختلف أنواعها.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب الأطباء والفنيين والكيمائيين بالمنشآت الصحية على تدريبات البيوسيفتى لإدارة المخاطر وصحيفة سلامة المادة الكيميائية، وسلامة المادة البيولوجية، ومسببات الأمراض والتطهير والتعقيم.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن الدورة مستمرة حتى غدًا الأربعاء، ويقوم بالتدريب فريق على أعلى مستوى يضم ماريان وجدى، منسق المخاطر البيولوجية بالمحافظة، ومصطفى العيسوي، والدكتورة نرمين ماهر مدربين معتمدين للبيوسيفتي ومنظمة الصحة العالمية بالمحافظة.

وأكد أنه من المقرر أن يكتسب المشاركون المهارات والأدوات والثقة لتقديم المشورة والتوجيه بشأن الإدارة المستدامة للمخاطر البيولوجية.