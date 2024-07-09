الرئيس الإيراني المنتخب متمسك بموقف طهران العدائي تجاه إسرائيل

يتطلع الرئيس الإيراني الإصلاحي المنتخب مسعود بيزيشكيان إلى الإبقاء على موقف بلاده العدائي تجاه إسرائيل، حسبما أكد في رسالة إلى ميليشيا حزب الله اللبنانية، الحليف الوثيق لطهران، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيسنا) عن بيزيشكيان قوله في البيان الموجه إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله: "دعم إيران لجبهة المقاومة ضد النظام الصهيوني غير الشرعي سيستمر بقوة".

ولطالما اعتبرت إيران إسرائيل عدوها اللدود وهي أهم داعم لحزب الله.

والميليشيا الشيعية العاملة في لبنان هي جزء مما تسميه طهران محور المقاومة ضد إسرائيل، والذي يضم أيضا حركة حماس الفلسطينية والمتمردين الحوثيين في اليمن، فضلا عن قوات الميليشيات القوية النشطة في سوريا والعراق.

ومنذ بداية حرب غزة قبل أكثر من تسعة أشهر، كانت هناك هجمات متكررة على الأراضي الإسرائيلية من هذه البلدان.

وزاد حزب الله على وجه الخصوص من هجماته على شمال إسرائيل بشكل كبير، قائلا إنه سيوقفها بمجرد أن تنهي إسرائيل الحرب في غزة.

وفاز المرشح الإصلاحي الإيراني بيزيشكيان على منافسه المحافظ المتشدد سعيد جليلي في جولة الإعادة يوم الجمعة الماضي ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا في أغسطس.

وعلى الرغم من خطابه المعتدل، لا يزال بيزيشكيان يعرب عن ولائه للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وفيلق الحرس الثوري الإسلامي القوي. وفي أبريل، أشاد بالهجوم الإيراني الواسع النطاق على إسرائيل.