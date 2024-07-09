أكسيوس: تقدم في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة

ذكر مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، باراك رافيد، نقلا عن مصدر أمريكي (لم يسمه) قوله إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات التي شهدتها القاهرة بشأن اتفاق تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف رافيد، خلال منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز غادر القاهرة متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، فيما غادر بريت ماجكورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، مصر لإجراء محادثات في إسرائيل.

وأشار إلى أن وفداً إسرائيليا بقيادة رئيس جهاز الأمن الداخل "الشاباك" عقد محادثات في القاهرة مع مسئولين مصريين وأمريكيين بارزين بشأن الجوانب الأمنية لاتفاق تبادل الأسرى.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات إن الاجتماعات في القاهرة، بما في ذلك الاجتماع الثلاثي، كانت "بناءة للغاية".

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة أظهرت في المحادثات دوراً عميقاً، قائلاً إن "هذا مؤشر جيد على المدى الطويل".

وسيتجه مدير جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، ديفيد بارنياع، إلى قطر غداً للانضمام إلى اجتماع مصري قطري أمريكي من أجل مناقشة اتفاق الأسرى.



