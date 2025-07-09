 مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 10:47 ص

لفظت طفلة عمرها عامين ونصف العام، أنفاسها الأخيرة اليوم الثلاثاء؛ إثر تعرضها لحادث صدمتها سيارة بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول الطفلة حور، تبلغ من العمر عامين ونصف العام، مقيمة بمدينة القرين، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة الطفلة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث صدمتها سيارة بمنطقة كفر السيد صالح بمدينة القرين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.


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