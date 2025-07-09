استقرت أسعار النفط في تعاملات آسيا اليوم الأربعاء في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون تأثير تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر مساء أمس الذي أشار إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي استقر بالقرب من 60 دولارا للبرميل، في حين استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي عند حوالي 68 دولارا للبرميل.

وأعلن معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزون النفط خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1ر7 مليون برميل وهو أكبر ارتفاع يرصده المعهد منذ يناير الماضي. وتنتظر السوق تأكيد هذه الأرقام من خلال بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الحكومية بشأن مخزونات النفط والوقود المقرر نشرها في وقت لاحق من اليوم.

يواصل المستثمرون مراقبة السياسة التجارية الأمريكية وأي تأثير لها على الطلب العالمي على الطاقة، مع تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمضي قدمًا في أجندته المتعلقة بالرسوم الجمركية في الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه لن يقدم تمديدات إضافية للرسوم الجمركية المفروضة على دول محددة. كما أشار الرئيس إلى أنه سيفرض أيضًا رسومًا جمركية جديدة على واردات النحاس.

وتراجعت أسعار النفط خلال العام الحالي، على خلفية المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والإجراءات الانتقامية من الدول المستهدفة على النشاط الاقتصادي ككل. وقد أدى الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران إلى زيادة التقلبات، إلا أن الجانبين وافقا على وقف إطلاق النار بعد حرب استمرت 12 يوما، مما أعاد التركيز على التجارة العالمية وسياسة أوبك+ للإمدادات.

وبحلول الساعة الواحدة إلا خمس دقائق ظهرا بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 2ر0% إلى 041ر70 دولارا للبرميل تسليم سبتمبر، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة بنسبة 2ر0% إلى 17ر68 دولارا للبرميل تسليم أغسطس.