مقتل أسرة من 4 أفراد جراء تحطم طائرة صغيرة في الولايات المتحدة

لقيت أسرة مكونة من أربعة أفراد، بينهم طفلان في سن المدرسة، حتفها جراء تحطم طائرة صغيرة أثناء عودتهم من فلوريدا.

ووصل محقق من مجلس السلامة القومي الأمريكي الثلاثاء إلى موقع الحادث الذي وقع يوم الإثنين في حقل قرب مجموعة من الأشجار شمال شرق مدينة سانفورد بولاية نورث كارولينا.

وذكرت شرطة الطرق السريعة في الولاية أن الضحايا هم ترافيس وكانديس بوشانان، وكلاهما / 35 عاما/ بالإضافة إلى ابنتهما أوبري /10 أعوام/ وابنهما ووكر /9 أعوام/. وتوفي ثلاثة منهم في موقع الحادث، بينما نُقل الرابع إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته لاحقا، وفقا لبيان رسمي.



ولم ينجُ أحد من ركاب الطائرة وهي من طراز "سيراس إس آر 22 تي"، التي تحطمت قرابة الساعة 0130 ظهرا. وتشير سجلات إدارة الطيران الاتحادية إلى أن ترافيس بوشانان، من سانفورد، هو مالك الطائرة.