محمد العرابي: الدولة المصرية أثبتت خلال الأحداث الماضية أنها دولة راسخة تنأى بنفسها عن المعارك الواهية

أكد رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن الأحداث المتسارعة الآن تلقي بالكثير على الدولة المصرية، ولابد أن يكون هناك منهج لحماية الأمن القومي.

وأضاف العرابي، خلال كلمته فى الصالون الشهرى الأول الذى تنظمه لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط": "طبيعة الإقليم الذي نعيش فيه الآن في 2025 تختلف الأزمات فيه حاليا عما كان منذ 25 عاما مضت".

وتابع: "إننا الآن دائما ما نعيش في حالة من التوتر التي من المتوقع أن تعيش طويلا، كما أن كل شيء الآن عابر للحدود فلا تتوقع دائما أن تحميك حدودك مثلما حدث، ووصلت الكورونا في 2020".

وأردف: "هناك الآن ما يطلق بالقوى الفعالة مثل حزب الله وغيرها من المليشيات، وتلك مشكلة خطيرة لأن من المفروض أن مستقبل الدول تبدأ من الدولة المركزية بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأجنبية التي تحيط بنا".

وأضاف أن الدولة المصرية أثبتت خلال الأحداث الماضية كالحرب في غزة وحرب إيران وإسرائيل أنها دوله راسخة تنأى بنفسها عن المعارك الواهية.

وأكمل: "لم يحدث مسبقا أن تأتي التوترات الاستراتيجية من 4 جهات مختلفة و لكن بالرغم من ذلك مصر أثبتت أنها ثابتة في مواجهة التحديات، حيث إن مصر ودورها الإقليمي نابع من الداخل كدولة حاكمة لجغرافيا سياسية، وأن لها إسهاما كبيرا ومطلوبا في حل جميع المشكلات الراهنة".