دار الشروق تطرح رواية اسمها حياة لـ أحمد صبري أبو الفتوح

صدر حديثًا عن دار الشروق رواية «اسمها حياة» للكاتب والروائي والمحامي أحمد صبري أبو الفتوح، في أحدث مؤلفاته الروائية.

وتدور أحداث الرواية حول مستشار يترك صخب المدينة خلفه بحثًا عن السكينة، قبل أن تتقاطع حياته مع أرملة شابة دفعتها ظروفها الصعبة إلى مؤانسة وحدته، فيما يعود صراع قديم إلى الواجهة، متجاوزًا حدود الأرض والمال؛ ليؤثر في مصائر أبطال الحكاية.

كما تدور الرواية حول مستشار يترك صخب المدينة وراء ظهره، ويخلع عباءة القاضي بكل ما تحمله من مسئوليات، عائدًا إلى حضن بيته القديم في القرية، بعد أن اصطدم بحقيقة مرضه الذي لا شفاء منه، أراد أن يلملم أوراقه ويطوي مسيرته بنفس راضية تسعى إلى السكينة.

فيما ترتب الأقدار له لقاءً لم يكن في الحسبان، حين تتقاطع أيامه مع «حياة»، أرملة شابة ساقتها ظروفها الصعبة لتؤنس وحدته، فجلبت معها النور الذي يبدد عتمة المرض، وملأت الدار بصخب صغارها البريء، الذي أيقظ في روحه حنينًا كان يظنه قد فني، وتتسلل الألفة إلى قلبيهما برقة، وتذوب الفوارق بينهما؛ لتندمج حكايتهما مع تفاصيل الريف ورائحة الأرض الطيبة.

غير أن هذا النور لا يدوم طويلًا؛ إذ تخرج من عتمة الماضي ظلال تتربص به، ويستيقظ صراع قديم يتجاوز حدود الأرض والمال، ليطال سمعة «حياة» وكبرياء المستشار، ويجد نفسه مضطرًا لخوض مرافعته الأخيرة؛ دفاعًا عن حق القلب في أن ينبض بالحياة.

ويغزل أحمد صبري أبو الفتوح نصًا يفيض بالشجن، ويورطنا بصدق في تجربة إنسانية فريدة، تثبت أن الحب هو فعل المقاومة الأسمى، وأن القلب يتشبث بالأمل دائمًا ليواجه صقيع الموت بدفء الحياة.

يذكر أن أحمد صبري أبو الفتوح روائي مصري، درس الحقوق في جامعة القاهرة، وعمل بالسلك القضائي حتى أصبح رئيسًا للنيابة العامة، ثم استقال وعمل بالمحاماة.

وتعد خماسيته الشهيرة «ملحمة السراسوة» من أبرز مؤلفاته، وقد نال عن الجزء الأول منها جائزة ساويرس الثقافية للرواية - فئة كبار الكتاب، فيما صدر له أيضًا أربعة عشر عملًا روائيًا، منها «صاحب العالم» و«مراد العارف».