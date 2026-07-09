السجن 16 عاما لمزارع إيطالي ترك عاملا هنديا ينزف حتى الموت بعد تعرضه لحادث

قضت محكمة إيطالية بالسجن لمزارع إيطالي لمدة 16 عاما، لتركه عاملا زراعيا هنديا ينزف حتى الموت، بعد تعرضه لحادث في أحد الحقول.

وأدانت المحكمة الواقعة في لاتينا، جنوب روما، أمس الأربعاء، الرجل، 39 عاما، بتهمة القتل العمد.

وكانت القضية قد أثارت حالة من الغضب الكبير خارج إيطاليا في عام 2024، وسلطت الضوء على ظروف العمل غير الإنسانية التي يواجهها العمال الآسيويون أثناء عملهم في الزراعة بإيطاليا مقابل أجور زهيدة جدا.

وكان العامل، ويدعى ساتنام سينج، 31 عاما، قد علق في أحد الآلات أثناء عمله في حقل يقع جنوب روما. وأدى الحادث إلى بتر ذراعه اليمنى وسحق ساقيه.

ونقله صاحب العمل في شاحنة إلى مسكنه وتركه هناك، دون أن ينقله إلى المستشفى. وتم العثور على ذراعه المبتورة إلى جانبه في صندوق فواكه. ثم توفي سينج في المستشفى لاحقا بعد يوم ونصف.