ترامب يربط خفض القوات الأمريكية في أوروبا بالتوصل إلى اتفاق بشأن جرينلاند

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية إجراء خفض إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، رابطا أي قرار من هذا النوع بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل جزيرة جرينلاند.

وقال ترامب، على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان سيسحب مزيدًا من القوات الأمريكية من أوروبا: "لم أتخذ القرار النهائي بعد. الكثير سيتوقف على جرينلاند".

وأضاف أن الكثير سيعتمد على ما إذا كان سيتمكن من التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق جيد جدًا بشأن جرينلاند"، مضيفًا: "ربما سأتمكن من ذلك".

وكان ترامب قد صرح، بعد وقت قصير من وصوله إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، بأن جرينلاند، التي تعد جزءا من مملكة الدنمارك، "ينبغي أن تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة".

وكان مسؤول أمريكي بارز قد أوضح في وقت سابق أن واشنطن ترى أن السيطرة على جرينلاند هي السبيل الوحيد لمعالجة المخاطر الأمنية طويلة الأمد المحيطة بالجزيرة.

ورفضت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن هذا المطلب بشدة.

وكان ترامب قد هدد في وقت سابق من هذا العام بالسيطرة على جرينلاند، في خطوة لم تؤد فقط إلى توتر العلاقات مع الدنمارك، الحليف في الناتو، بل أثارت أيضًا شكوكًا بشأن تماسك أكبر تحالف عسكري في العالم ومستوى الالتزام المتبادل بين أعضائه.

وبرر ترامب موقفه بالقول إن الإقليم التابع للدنمارك لن يكون في مأمن من روسيا والصين إذا بقي على وضعه الحالي، وهو ما يمثل، بحسب قوله، تهديدا للمصالح الأمنية للولايات المتحدة.