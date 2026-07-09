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تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 12.2% خلال شهر يونيو 2026، مقابل 13% خلال شهر مايو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت في الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم الشهري بنسبة 0.9% مقارنة بشهر مايو الماضي.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (289.5) نقطة لشهر يونيو 2026.

وأرجع الإحصاء، أهم أسباب الانخفاض إلى تراجع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 2.4%، والخضروات بنسبة 12.1%، وأمتعة شخصية بنسبة 6.4%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.4%، مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.2%.

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.1%، والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والفاكهة بنسبة 3.5%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.3%، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة 0.1%.

كما ارتفعت أسعار الأقمشة بنسبة 0.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%، والأحذية بنسبة 0.5%، و اصلاح الاحذية بنسبة 0.3%، والايجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.6%، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة 1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 0.1%، والمفروشات المنزلية بنسبة 0.2%، والاجهزة المنزلية بنسبة 0.3%، والادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة 0.6%، وادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 0.5%.

وارتفعت السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.4%، والمنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.3%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.1%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.5%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 22.1%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.8%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.1%، والعناية الشخصية بنسبة 1.1%.