أعلن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال بجامعة الدول العربية عن عقد سلسلة من اجتماعات لفرق العمل بمقر الأمانة العامة، يوم الأحد المقبل لرفع توصياتها للجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها خلال الدورة 56 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها يومي 14-15 سبتمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح خطابي أن ذلك يأتي عملا بتوجيهات الأمين العام نبيل فهمي لإضفاء دينامية على منظومة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات بما في ذلك الإسهام في الإرتقاء بالمشهد الإعلامي العربي على أساس مقاربة تشاركية وأداء مؤسساتي متناسق بين الدول الاعضاء وجهاز الأمانة العامة. وحرصا على متابعة قرارات مجلس وزراء الاعلام العرب خلال الدورة (55) التي عقدت بالقاهرة نوفمبر 2025.

وأكد رئيس القطاع أن الاجتماعات المبرمجة ستنطلق اعتبارا من الاسبوع المقبل بهدف تنفيذ وتقييم " خطة التحرك الإعلامي بالخارج " والدورة (29) لفريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب، وبحث أفضل الخطوات العملية الداعمة للتضامن مع الشعب الفلسطيني و نشر السردية الفلسطينية بما فيها على الخصوص صيانة الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف بخطاب منفتح ومقنع وهادف للمجتمع الدولي ، وبناء ثقافة السلام ونبذ ثقافة العنف والتمييز، والعمل على تثمين الصورة الحضارية للعالم العربي بمشاركة كافة الفاعلين دولا ومنظمات واتحادات مهنية ومجتمع مدني.

كما أعلن السفير خطابي أن استكمال مهمة فريق العمل المعني بعملية التفاوض مع الشركات الإعلامية العالمية أضحى ضرورة ملحة وعاجلة من منطلق ضرورة وضع ضوابط واضحة ومركزات شفافة في التعامل مع هذه الشركات بما يكرس السيادة الرقمية العربية، وحماية مقومات الشخصية الجماعية وأصالة الموروث الحضاري مشددا على الطابع التكاملي لهذه المهمة بأبعادها الإعلامية والقانونية والضريبية مشيدًا بجهود الفريق الذي يضم نخبة من الكفاءات التي تمثل مجموعة من الدول الأعضاء وإتحاد الإذاعات العربية.

وأضاف أنه من المقرر إجتماع الفريق المعني بالبرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، والدورة (23) للجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني لإعداد مشروع قانون عربي إسترشادي، ووضع إطار تشريع عربي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي الرقمي، فضلًا عن دراسة مشروع إنشاء " مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية البصرية".

وستنطلق هذه الإجتماعات يومي 12 -13 يوليو الجاري بإجتماع الدورة العاشرة للجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي وفق تشكيلتها المنصوص عليها في النظام الداخلي: رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام (سوريا) رئاسة المكتب التنفيذي (الكويت) نائب رئيس المكتب التنفيذي (موريتانيا) الدولة الراعية للجائزة (الكويت) الرباط عاصمة الاعلام العربي 2026 (المغرب) بالإضافة إلى خمس دول بحسب الترتيب الأبجدي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة ستنظم تحت شعار: " الإعلام العربي والذكاء الإصطناعي: الفرص والتحديات".