إعصار قوي يضرب جزر اليابان وتايوان ومقتل شخص

ضرب الاعصار "ليكيما" مناطق جنوبي اليابان وتايوان اليوم الجمعة، حيث سبب مقتل شخص في تايبيه عاصمة تايوان. كما أسفرت الرياح القوية والأمطار الغزيرة عن تعطل حركة النقل في المنطقة.

وتسبب تاسع إعصار العام الجاري في إلغاء 68 رحلة جوية، و 155 رحلة عبارات في المنطقة، فيما أصيب أربعة أشخاص، على الأقل، بمقاطعة أوكيناوا ، حسبما ذكرت صحيفة "أوكيناوا تايمز" المحلية.

وحذر خبراء الأرصاد اليابانيون من أمواج عالية وسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية رغم مرور العاصفة عبر الجزر متجهة نحو البر الرئيسي للصين.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن عين العاصفة كانت فوق بحر الصين الشرقي الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) ، وإنها كانت تتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترا في الساعة ترافقها رياح مستمرة تبلغ سرعتها القصوى 162 كيلومترا في الساعة وزوابع تصل سرعتها إلى 234 كيلومترا في الساعة .

وفي تايوان، تخطى "ليكيما" الطرف الشمالي للجزيرة في ساعة مبكرة صباح اليوم الجمعة، مما تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح مدمرة.

ولقي رجل 64 عاما، حتفه في تايبيه بعدما سقط على الأرض أثناء قيامه بقطع الأشجار في وقت متأخر أمس الخميس، بحسب مركز عمليات الطوارئ المركزي في تايوان.

كما تأثرت حركة النقل، حيث تم إلغاء 383 رحلة طيران دولية و138 رحلة داخلية وتعليق بعض خدمات العبارات.

وذكر مركز عمليات الطوارئ أن أعمدة الكهرباء تضررت، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف أسرة مساء الخميس. وهناك 9 آلاف أسرة تترقب عودة التيار الكهربائي. ولا تزال المدارس ومعظم المكاتب مغلقة في شمالي تايوان.

وقال المكتب المركزي للطقس في تايوان اليوم الجمعة إن اعصار "ليكيما" ضعفت شدته ولكنهم حذروا من هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة.

وتم إجلاء أكثر من 2500 من سكان المناطق المعرضة للفيضانات.