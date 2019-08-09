سعفان الصغير: وجود جنش وعواد وأبو جبل يثير الأزمات في الزمالك

أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي، أن وجود محمد عواد وجنش ومحمد أبو جبل، في نادي الزمالك سيتسبب في مشاكل للقلعة البيضاء.

وقال سعفان في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»: "وجود أكثر من حارس مرمى مميز في الزمالك سيصب في مصلحة الفريق، لكن في الوقت ذاته سيتسبب في وجود أزمات في النادي".

وأضاف سعفان: "المعادلة ستكون صعبة للغاية على أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، فجميع الحراس ترغب في اللعب لكي تضمن مكانًا أساسيا في المنتخب".

وأتم: "حاليا محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ضمنا مركزهما في المنتخب، لذا سينضم إليهم أحد الثنائي أبو جبل أو عواد".