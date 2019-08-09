 سعفان الصغير: وجود جنش وعواد وأبو جبل يثير الأزمات في الزمالك - بوابة الشروق
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سعفان الصغير: وجود جنش وعواد وأبو جبل يثير الأزمات في الزمالك

علاء العزب
نشر فى : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 1:46 ص | آخر تحديث : الجمعة 9 أغسطس 2019 - 1:46 ص

أكد سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي، أن وجود محمد عواد وجنش ومحمد أبو جبل، في نادي الزمالك سيتسبب في مشاكل للقلعة البيضاء.

وقال سعفان في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»: "وجود أكثر من حارس مرمى مميز في الزمالك سيصب في مصلحة الفريق، لكن في الوقت ذاته سيتسبب في وجود أزمات في النادي".

وأضاف سعفان: "المعادلة ستكون صعبة للغاية على أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، فجميع الحراس ترغب في اللعب لكي تضمن مكانًا أساسيا في المنتخب".

وأتم: "حاليا محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، ضمنا مركزهما في المنتخب، لذا سينضم إليهم أحد الثنائي أبو جبل أو عواد".

 


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