الإمارات تجمع شمل عائلة يهودية من اليمن وبريطانيا بعد فراق 15 عاما

أبوظبي - د ب أ

جمعت الإمارات أفراد عائلة يهودية من اليمن ولندن بعد فراق دام 15 عاما.

وسهلت جهات حكومية بالإمارات سفر رجل وزوجته من اليمن إلى الإمارات، ثم تولت قدوم بقية أفراد الأسرة (الإبنة والإبن وزوجته والأحفاد) من لندن إلى الإمارات.

وقال أفراد الأسرة في تصريحات "لوكالة أنباء الإمارات"، اليوم السبت، إن جمع شملهم و لقاءهم معا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل، متوجهين بالشكر إلى الإمارات على جهودها لترتيب هذا اللقاء "الذي يؤكد نهج الدولة الإنساني وقيمها السامية في التسامح والتعايش والتي تعد نموذجا يحتذى للعالم أجمع".

وأضاف الأب عقب لقائه أبنائه: "أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد، وأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كافة أفراد أسرتي، أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بتواجدي في دولة الإمارات وطن التعايش والتسامح والخير".