السودان: زيادة كبيرة في منسوب نهر النيل

أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن مصدر مسؤول إن زيادة كبيرة شهدها منسوب نهر النيل نتيجة لهطول أمطار غزيرة بالهضبة الإثيوبية، وأن إدارة سد مروي (شمالي البلاد) فتحت عدة بوابات لتمرير المياه بعد ارتفاعها في جسم السد.

وأعلنت الشركة السودانية للتوليد المائي والطاقات المتجددة عن زيادة ملحوظة في مناسيب النيل وروافده في الأحباس العليا، مشيرة الى أن الزيادة وصلت مدخل بحيرة سد مروي.

وأشارت الشركة السودانية للتوليد المائي، في تعميم، إلى اتخاذ التدابير اللازمة وخاصة أن المناسيب في المنطقة من أدنى محور سد مروي الحدود الشمالية في زيادة مضطردة في الفترة من يوليو حتى أكتوبر القادم .

وعلى خلفية هذه النشرة، وجهت محلية حلفا تعميما وخاطبت جميع الجهات المختصة، والتي شملت إدارة الدفاع المدني والأجهزة الشرطية وأصحاب المشاريع الزراعية ومصائد الأسماك ومحطات مياه الشرب وكل المواطنين على امتداد شريط النيل؛ لاتخاذ جميع التدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

واتخذت محلية حلفا تدابير احترازية للفيضانات والمخاطر المصاحبة لفصل الخريف وخاصة أن المحلية تعرضت على امتدادها الجغرافي لموجات متكررة من الأمطار والسيول وتداعياتها.

على صعيد متصل، كشف المهندس مصطفى إبراهيم، المختص برصد مناسيب بحيرة التوبة بميناء وادي حلفا في تصريح (لسونا)، أن منسوب البحيرة سجل اليوم الأحد ١٧٧.٦٦متر بمعدل زيادة ٣ سم عن أمس ومن خلال متابعة المناطق الجنوبية من المنتظر زيادة معدل البحيرة في الأيام القادمة.

فيما أعلنت رحاب حسن مديرة محطة أبحاث الولاية أن زيادة منسوب النيل في دنقلا سجل ١٤.٩٠متر، مشيرة إلى أن أي زيادة قد تشكل تهديدا لعدد من أحياء المدينة على شريط النيل.

ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس ذروة موسم الأمطار في السودان وإثيوبيا، والذي يمتد بين يونيو حتى أكتوبر.

وحجز سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على حدودها مع السودان، 4.9 مليار متر مكعب من المياه خلال شهر يوليو، في خطوة أحادية اعترضت عليها مصرو السودان، وتفيض المياه حاليا من أعلى السد في طريقها إلى دولتي المصب.