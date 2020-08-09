كميل أبو سليمان يطالب السلطة اللبنانية بالاستقلال جراء انفجار مرفأ بيروت

طالب وزير العمل اللبناني السابق كميل ابو سليمان، السلطة بالاستقلال، ويحملهم مسؤولية انفجار مرفأ بيروت.

ونقلًا عن ام اللبنانية، اليوم الجمعة، قال أبو سليمان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»: «على كل من يحترم ذاته من المسؤولين أن يستقيل فورا، أكان يعلم بوجود مادة نيترات الأمونيوم الخطرة في قلب بيروت أو لا، احتراما للشهداء ولمشاعر الشعب».

وأضاف: «إنني أنوه بإقدام سفيرة لبنان في الأردن تريسي شمعون على الاستقالة وعسى أن يتعظ الآخرون».

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ ثلاثة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 154 شهيدًا وآلاف الجرحى حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.