الإمارات تسجل حالة وفاة و225 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات، تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الصحة ، في بيان اليوم الاحد ، إن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة المسجلة بلغت 62525 حالة، منذ نهاية شهر يناير الماضي.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب واحد، من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 357 حالة.

وذكر البيان أنه 323 حالة مصابة تعافت من المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 56568 حالة.