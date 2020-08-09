يعود الأهلي لمسابقة الدوري الممتاز، والتي تستأنف بعد فترة توقف تمتد لقرابة 4 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، بمواجهة إنبي في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

يدخل الأهلي المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة فيما يدخل إنبي المباراة وهو في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وترجع أخر مواجهة لعبها الأهلي في بطولة الدوري العام، إلى قبل 5 أشهر، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضي، أمام سموحة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصار بعد استئناف مشواره في الدوري، من أجل تعزيز صدارته والتتويج باللقب للمرة 42 في تاريخه.

ويدير مباراة اليوم الحكم محمود البنا، يعاونه كل من أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح، مساعدين، وسيتولى محمود دسوقي حكم الفيديو، على أن يكون محمود أبو الرجال حكمًا مساعدًا للفيديو.

استعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

ويعاني الأهلي قبل مواجهة إنبي من غيابات بالجملة في صفوفه وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات بداعي الإصابة، بينما تعرض رامي ربيعة للإيقاف بعد طره في مباراة سموحة الأخيرة، ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات، بينما لا يحق لرمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر في المشاركة بعد انتهاء اعارته من نادي هدرسيفيلد الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر يواجه الجهاز الفني لإنبي بقيادة حلمي طولان أزمة تتمثل في غياب نجمه محمد شريف المعار من الأهلي، في الوقت الذي جهز طولان العديد من البدائل الهجومية لمفاجئة الأهلي.

وقرر طولان الاعتماد على الحارس محمود جاد في مواجهة الأهلي بعد المستوى الرائع الذى قدمه مع الفريق هذا الموسم مع البترولى فى الدورى قبل توقفه كذلك تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الفريق خلال فترة التوقف الماضية، بجانب الاعتماد على عبدالعزيز البلعوطى، كبديل له على مقاعد البدلاء، نظرًا لإصابة الحارس عمرو حساب بخلع فى الكتف، حيث سيستعيد الفريق جهوده فى سبتمبر المقبل.

وتعتبر مباراة اليوم هي الرابعة والثلاتين بين الفريقي، إذ التقى الأهلي وإنبي في 33 مباراة قبل مباراة الليلة، فاز الأحمر في 22 لقاءً وتعادل الفريقان في 7 مواجهات وفاز الفريق البترولي في 4 مباريات فقط، سجل لاعبو الأهلي 60 هدفًا في الشباك البترولية، بينما نجح مهاجمو إنبي في الوصول للشباك الحمراء 33 مرة.