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الجزائر تؤكد استعدادها لرفع كميات الكهرباء المصدرة نحو تونس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 4:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 4:02 ص

أكدت الجزائر استعدادها لرفع كميات الكهرباء المصدرة نحو تونس في حالة زيادة الطلب عليها.   
جاء ذلك على لسان مدير شركة "سونلغاز" الجزائرية المملوكة للدولة مراد عجال في تصريحات صحفية اليوم.
وأوضح عجال أن الجزائر، التي تصدر يوميا أزيد من 500 ميجاوات من الطاقة الكهربائية نحو دولة تونس، مستعدة للرفع من كميات الكهرباء المصدرة إليها في حالة زيادة الطلب عليها.
وأضاف أن الحكومة الجزائرية تدرس حاليا مشروع لتصدير الكهرباء نحو دولة إيطاليا، مشيرا إلى أن "سونلغاز" اكتسبت خبرة كبيرة خاصة في مجال التدريب؛ مما مكنها من التواجد في ١٠ دول أفريقية للإشراف على تدريب قيادات هذه الدول في مجال الكهرباء و الغاز.

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