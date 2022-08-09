السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في إمبابة

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، دون وقوع أى إصابات.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.



تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.