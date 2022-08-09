 السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في إمبابة - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 أغسطس 2022 12:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟
النتـائـج تصويت

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في إمبابة

محمود عبدالسلام
نشر في: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أغسطس 2022 - 12:20 م
نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال محافظة الجيزة، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق، وسيارتي إسعاف تحسبا لحالات الطوارئ.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك