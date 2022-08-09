إيطاليا تسجل 26 ألفا و656 إصابة جديدة بكورونا و74 وفاة

سجلت إيطاليا 26 ألفا و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و74 وفاة مرتبطة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.



وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 21 مليونا و313 ألفا و427، والوفيات إلى 173 ألفا و136.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 139 مليونا و944 ألفا و547 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.



يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.