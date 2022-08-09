وفاة الممثلة أوليفيا نيوتن نجمة فيلم جريس عن 73 عاما

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توفيت أوليفيا نيوتن-جون، نجمة فيلم "جريس" عن عمر ناهز 73 عاما، حسبما أكد أرملها.

وتوفيت المغنية بريطانية المولد "بسلام" في مزرعتها في جنوب كاليفورنيا صباح الاثنين، محاطة بالعائلة والأصدقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

واشتهرت نيوتن-جون بدور البطولة في فيلم "جريس" عام 1978 ، الذي لعبت فيه دور البطولة أمام جون ترافولتا في دور ساندي.

ورشحت عن دورها في الفيلم للعديد من الجوائز بما في ذلك لجائزتي جولدن جلوب، والعديد من الجوائز السينمائية الأخرى.

وفي بيان نشر على إنستجرام، كتب زوجها جون إيسترلينج: "نطلب من الجميع احترام خصوصية العائلة خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

وبعيدا عن مسيرتها المهنية في مجال الأعمال الاستعراضية، أصبحت نيوتن-جون ناشطة بارزة في مجال مكافحة سرطان الثدي، بعد أن تم تشخيص إصابتها بالسرطان عام 1992.

وبعد معركتها الأولية مع المرض ، خضعت لاستئصال جزئي للثدي.

وظلت خالية من السرطان حتى تكررت الإصابة في عام 2013، لكنها كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بالسرطان للمرة الثالثة خلال ثلاثة عقود في أيلول/سبتمبر 2018.