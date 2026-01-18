قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين اليوم، إنّ الملك عبدالله الثاني، تلقّى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام لمجلس السلام، وإنّه يجري حاليًّا دراسة الوثائق المرتبطة بالدعوة وفق الإجراءات القانونية الداخلية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، أنّ المملكة تثمّن الدور القيادي للرئيس ترامب في التوصّل لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق الخطة الشاملة للسلام، والجهود التي يبذلها لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأمس السبت، قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة تدرس الأمر.

بدوره، قال مكتب الرئيس التركي إن ترامب أرسل رسالة يدعو فيها أردوغان للانضمام كعضو مؤسس في مجلس سلام غزة، المسئول عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار.

كما أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، أن ترامب دعاه للانضمام إلى المجلس، وقال على منصة «إكس»: «يشرفني أن أتلقى دعوة لانضمام الأرجنتين، بوصفها عضواً مؤسساً، إلى مجلس السلام».

وأعلن البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء الجمعة، تشكيل المجلس التنفيذي التأسيسي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة الفلسطيني، حيث ضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان، أن «التشكيل سيضم أيضاً رجل الأعمال الأمريكي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، إلى جانب المبعوث الأمريكي السابق لشئون اتفاقيات السلام الاقتصادي آرييه لايتستون، ومفوض دائرة المشتريات الفيدرالية جوش جرونباوم كمستشارين كبيرين في المجلس».

وذكر أن لايتستون وجرونباوم «سيتوليان قيادة الاستراتيجية والعمليات اليومية، وترجمة تفويض المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط وفعّال».

وأوضح أن «كل عضو في المجلس التنفيذي سيتولى الإشراف على ملف محدد يُعدّ حاسماً لاستقرار غزة ونجاحها على المدى الطويل، بما في ذلك بناء قدرات الحوكمة، والعلاقات الإقليمية، وإعادة الإعمار، وجذب الاستثمارات، والتمويل واسع النطاق، وحشد رأس المال».