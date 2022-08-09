بايدن يتوجه إلى كنتاكي بعد الفيضانات المدمرة ويتعهد ببنائها للصمود أمام الكوارث الطبيعية

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين إلى ولاية كنتاكي الأمريكية بعد تعرضها لفيضانات مدمرة خلفت 37 قتيلا على الأقل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن بايدن قال خلال رحلته إنه يريد ضمان إعادة بناء المنطقة بطريقة تجعلها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية التي وصفها بأنها نتيجة لتغير المناخ.

وخلال رحلته الرسمية ،الأولى بعد التعافي من فيروس كورونا، توجه بايدن إلى شرق كنتاكي اليوم وخصص موارد فيدرالية للعائلات التي تعرضت منازلها للأضرار أوجرفت في أسوأ فيضانات في تاريخ الولاية.

وبعد وصوله، أخبر بايدن المسؤولين المحليين أن إدارته ستغطي تكلفة الاستجابة الطارئة للأمطار الغزيرة والفيضانات التي خلفت 37 قتيلاً على الأقل.

وقال بايدن "على الجميع الالتزام بالمساعدة"، مضيفا أنه يريد ضمان إعادة بناء المنطقة بطريقة تجعل المجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام العواصف والفيضانات والكوارث الطبيعية المميتة التي وصفها بأنها نتيجة لتغير المناخ.

وتابع أن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ يوم الأحد، والذي يتضمن أكبر نفقات على الإطلاق من قبل الحكومة الفيدرالية لإبطاء الاحتباس الحراري وتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، سوف يساعد سكان كنتاكي على إعادة البناء.



