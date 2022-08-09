ساسة يطالبون المستشار الألماني بالعمل من أجل الحصول على واردات غاز من الشرق الأوسط

طالبت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، المستشار الألماني أولاف شولتس الاهتمام شخصيا بشراء الغاز المسال من الشرق الأوسط.



وقالت نائبة رئيس الكتلة، كارينا كونراد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "يبدو أن الاتفاق الذي سعى إليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك باء بالفشل الآن، وهو ما يشكل انتكاسة كبيرة".



وذكرت كونراد أن الأمر يحتاج الآن إلى محاولة جديدة على أعلى مستوى، وقالت "يتعين على المستشار شولتس الآن أن يعمل شخصيا وعلى أعلى مستوى من أجل الحصول على واردات غاز مسال من الشرق الأوسط، لأن حالة عدم اليقين بين المواطنين والقطاع الصناعي مستمرة في التزايد بسبب التفاقم الوشيك لنقص الغاز".



وكان وزير الاقتصاد هابيك قال الأسبوع الماضي في فعالية عامة إن قطر لم تقدم عرضا جيدا، مضيفا أن الشركات الألمانية التي رافقته خلال زيارته لقطر في مارس الماضي قررت شراء الغاز من مكان آخر.



وقالت كونراد، إن الهدف الأساسي للائتلاف الحاكم هو توفير إمدادات الطاقة بأسعار معقولة طوال فصل الشتاء، مؤكدة أن هناك حاجة لبدائل لإمدادات الغاز الآخذة في النقصان والتي لم تعد مضمونة من روسيا، مضيفة: "إبرام اتفاقات مع قطر ليس بالتأكيد خيارنا الأول، ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي سيكون من الصعب الاستغناء عنها".



وذكرت كونراد، أن الغاز هو بمثابة جسر تكنولوجي للسنوات المقبلة نحو المضي قدما في زيادة حصة الطاقة المتجددة.



وأردفت: "نفقد هذا الجسر الآن"، مؤكدة ضرورة ملء صهاريج تخزين الغاز.



وفي سياق متصل، دعت كونراد إلى استمرار تشغيل محطات الطاقة النووية المتبقية، معتبرة ذلك أمرا منطقيا ومعقولا.



وتعتزم ألمانيا إغلاق آخر ثلاث محطات تعمل بالطاقة النووية لديها بحلول نهاية العام.



وقالت كونراد: "من أجل عدم إضاعة المزيد من الوقت، يجب على وزارة البيئة أن تعد على وجه السرعة تعديلا لقانون الطاقة الذرية، والذي يمكن طرحه على البرلمان أيضا قبل سبتمبر".