روسيا وأوكرانيا: وكالة الطاقة النووية الأوكرانية تتهم موسكو بابتزاز العالم بأسره

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف المحطة النووية. فقد قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن على الغرب دفع كييف لوقف قصفها "الخطير للغاية"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "نتوقع من الدول التي لها تأثير مطلق على القيادة الأوكرانية أن تستخدم هذا النفوذ من أجل استبعاد مواصلة هذا القصف".

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من ادعاءات الجانبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن "القتال بالقرب من المحطة النووية خطير" وإنه يجب أن تعاد "السيطرة التامة" على المنشآت النووية إلى أوكرانيا.

وأضافت أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في المنشأة ولم تظهر مجسات الإشعاع "لحسن الحظ" أي مؤشرات على حدوث زيادة في مستويات الإشعاع.

وقالت جان- بيير إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تحدثت عن إساءة معاملة الموظفين في المحطة، وقالت: "نحيي السلطات الأوكرانية والعاملين (في المحطة) على التزامهم بالأمن والسلامة النووية في ظل الظروف الصعبة".

وتقول أوكرانيا إن مجمع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا آمن في الوقت الحالي.

لكن المخاوف لا تزال كبيرة، حيث تقول أوكرانيا إن الهجمات الروسية في مطلع الأسبوع أضرت بثلاثة أجهزة استشعار للإشعاع، وأصابت عاملا. وتوجب فصل المفاعل عن نظام العمل.

وألقت روسيا باللوم على أوكرانيا في الهجمات.

ومازال الموقع تحت الاحتلال الروسي منذ بداية مارس، لكن الفنيين الأوكرانيين ما زالوا يديرونه.

واتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطاب له في المساء، روسيا مرة أخرى بشن "إرهاب نووي" وحث الدول على فرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وقال ضابط سابق بارز في القوات المسلحة البريطانية إنه يعتقد أن روسيا "ستضم رسمياً" قدر ما تستطيع من مساحة إقليم دونباس في أوكرانيا يوم الحادي عشر من سبتمبر.

وقال الجنرال السير ريتشارد بارونز، الذي عمل في قيادة القوات المشتركة البريطانية خلال الفترة من 2013- 2016، لبي بي سي العالمية، إن أوكرانيا ستحتاج إلى "إرادتنا وأموالنا وصناعتنا ومخزوننا" من أجل مساعدتها على استعادة بلادها.

وأضاف بأنه إذا نجحت أوكرانيا، فقد ينتهي بها المطاف إلى الدخول في المناطق "التي أعلنتها روسيا أرضاً روسية".

وهذا سيشهد قيام روسيا "باللجوء إلى أسلحتها النووية الصغيرة".

وقال إن هذا الأمر سيتضمن استخدام أسلحة نووية "صغيرة للغاية" تكون خطيرة ضمن دائرة نصف قطرها ميلان لكنها "لن تتسبب بهولوكوست نووي من خلال تصعيد خارج عن السيطرة".

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير بأن وزارة الدفاع البريطانية تعمل على تدريب مدنيين أوكرانيين من أجل الاستعداد للقتال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.