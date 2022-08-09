وزيرة الداخلية الألمانية: بوتين مجرم حرب

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صرحت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بأنها تعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرم حرب.

جاء ذلك عندما ردت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، بالإيجاب على سؤال: "هل فلاديمير بوتين مجرم حرب بالنسبة لكِ؟"، وذلك خلال ندوة نظمتها شبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت فيزر أن هذا الأمر يخضع بطبيعة الحال لتحريز الأدلة والإجراء القانوني، وأردفت أنه نظرا للمعاناة التي سببها بوتين في أوكرانيا، فإن من الممكن على الأرجح أن يتم وصفه بمجرم الحرب.

كانت فيزر زارت العاصمة الأوكرانية كييف برفقة وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل في نهاية يوليو الماضي، كما زار الوزيران مدينة اربين التي دمرتها الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف بوتين مرارا بأنه "مجرم حرب" الأمر الذي قابله الكرملين برد فعل حاد.