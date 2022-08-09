كشف مصدر داخل نادي البنك الأهلي، عن حصول مسؤولي النادي على توقيع الثنائي عمر السعيد، مهاجم الزمالك، وأحمد توفيق، مدافع بيراميدز، خلال الساعات الماضية للانضمام للفريق بداية من الموسم الجديد.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ "الشروق": «نجح مسؤولي نادي البنك الأهلي في الحصول على توقيع أحمد توفيق لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما أبدى اللاعب موافقته على ارتداء قميص الفريق بداية من الموسم الجديد وعدم الموافقة على عرض التجديد لـ بيراميدز».

وأضاف: «بجانب أحمد توفيق، وقع عمر السعيد هو الآخر على عقود الانضمام لـ البنك الأهلي في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما طلب المدير الفني البرتغالي فيريرا، من مسؤولي الزمالك عدم التجديد للاعب والسماح له بالرحيل بنهاية الموسم».

وأوضح: «البنك الأهلي يسعى لإبرام صفقات اخرى خلال الساعات المقبلة من أجل تدعيم الفريق بأفضل العناصر بداية من الموسم الجديد».

وأتم: «المفاوضات مستمرة بين مسؤولي البنك الأهلي ونظائرهم في الأهلي من أجل الحصول على خدمات رامي ربيعة، وأحمد السيد غريب، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي».