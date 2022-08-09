التعاون السعودي يحسم الجدل بشأن انضمام مصطفى فتحي للأهلي

علق مسؤولو نادي التعاون السعودي، على تقارير اقتراب مصطفى فتحي لاعب الفريق، من الرحيل والعودة للدوري المصري من بوابة أحد ناديي القمة في مصر الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وأكد محمد السراح، عضو فريق التعاون السعودي، رفض ناديه فكرة بيع مصطفى فتحي لأي من فريقي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال «السراح» في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة الحياة: «نرفض بيع مصطفى فتحي لأي ناد حتى لو الأهلي والزمالك، ونحن متمسكون باللاعب في الموسم الجديد».

وواصل: «مصطفى فتحي يمتلك إمكانيات رائعة، وكان له بصمة كبيرة عندما تعاقد معه النادي السعودي في الموسم المنقضي».

وشدد: «نسعى لإنهاء إجراءات السفر لمصطفى فتحي من أجل اللحاق بالفريق في المعسكر».

ورفض السراح، التعليق على حديث مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بشأن تقديم شكوى ضد التعاون بسبب عدم دفع باقي مستحقات صفقة انتقال مصطفى فتحي من الأبيض للفريق السعودي.

مرتضى منصور: شكوى ضد التعاون السعودي في «فيفا» بسبب قيمة صفقة مصطفى فتحي

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أكد أنه تقدم بشكوى ضد التعاون السعودي، بسبب عدم دفع باقي المستحقات الخاصة بصفقة اللاعب مصطفى فتحي، المنضم لصفوف الفريق السعودي، في الانتقالات الشتوية الماضية، من القلعة البيضاء.

وقال مرتضى ، في تصريحات سابقة: «لم نحصل على 400 ألف دولار مستحقات متأخرة من قيمة انتقال مصطفى فتحي، إلى فريق التعاون، حتى الآن».