قال مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلك في الصين تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر0% سنويا.
كان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 4ر0% سنويا بعد استقرارها في يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة بنسبة 4ر4% سنويا، خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر4% بعد تراجعها بنسبة 4ر5% خلال يونيو الماضي.