 تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.3% سنويا خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
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تراجع أسعار المستهلك في الصين بنسبة 0.3% سنويا خلال الشهر الماضي


نشر في: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 8:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أغسطس 2023 - 8:13 ص

قال مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلك في الصين تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر0% سنويا.

كان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 4ر0% سنويا بعد استقرارها في يونيو الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة بنسبة 4ر4% سنويا، خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر4% بعد تراجعها بنسبة 4ر5% خلال يونيو الماضي.


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