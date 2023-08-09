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قال مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلك في الصين تراجعت خلال يوليو الماضي بنسبة 3ر0% سنويا.

كان محللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 4ر0% سنويا بعد استقرارها في يونيو الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 1ر0% بعد تراجعها بنسبة 2ر0% خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار الجملة بنسبة 4ر4% سنويا، خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1ر4% بعد تراجعها بنسبة 4ر5% خلال يونيو الماضي.