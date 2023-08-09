الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تحت القيادة الفنية لـ إيهاب جلال، تدريبات اليوم الأربعاء، استعدادا للموسم الجديد لتجهيز اللاعبين بدنيا بشكل مميز قبل بداية الموسم.

ويتدرب فريق الإسماعيلى صباحا ومساء لزيادة المعدل البدنى والخططى لدى اللاعبين، وشارك في المران كل اللاعبين في انتظار عودة التونسى حمدى النقاز وياو أنور.

وجاءت قائمة الإسماعيلى الأولى التي أرسلها النادى إلى اتحاد الكرة تضم 29 لاعبا.

حراسة المرمى: محمد فوزى، كمال السيد.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، محمد نصر، محمد دسوقى، عصام صبحى، أحمد محسن، حمدى النقاز، كريم عرفات، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، محمد مخلوف، محمد بيومى، صالح جمعة، محمود الشبراوى، عبدالرحمن مجدى، محمد عبدالسميع، محمد وجدى، عبدالله السعيد، مروان حمدى، محمد بحيرى.

خط الهجوم: باسم مرسى، حازم مرسى، ياو أنور، فراس شواط، أبو بكر حمزة الجمل.