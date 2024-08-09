سلطنة عمان ترحب بدعوة قادة مصر وقطر وأمريكا بشأن الحرب على غزة

أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، بشأن ضرورة إتمام التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والدعوة لاستئناف المفاوضات بتاريخ 15 أغسطس الجاري في الدوحة أو القاهرة، مقدرةً الجهود المستمرة التي تبذل للتوصل إلى هذا الاتفاق.



وأكدت وزارة الخارجية العمانية- في بيان، اليوم الجمعة- موقف السلطنة بأهمية الالتزام بما تم التوافق حوله وتنفيذه دون أي تأخير، ودعت جميع الأطراف إلى استئناف المفاوضات العاجلة التي أشار إليها البيان؛ بهدف تحقيق النتائج المرجوة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وذك حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أصدروا بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه أن الوقت حان كي يتم بصورة فورية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين لوقف معاناة أسرهم. ودعا الزعماء الثلاثة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس أو الخميس الموافق 15 أغسطس في (الدوحة أوالقاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة".