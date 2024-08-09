 العثور على جثة في المياه أسفل كوبري جديلة في الدقهلية - بوابة الشروق
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العثور على جثة في المياه أسفل كوبري جديلة في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 5:12 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أغسطس 2024 - 5:12 م

تمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية من انتشال جثمان شاب طافٍ في المياه أسفل كوبري جديلة في المنصورة.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من الأهالي بوجود جثة طافية في المياه.

على الفور، انتقلت قوة من الدفاع المدني والإنقاذ النهري وسيارة إسعاف وقوة من مباحث مديرية أمن الدقهلية إلى مكان الحادث في المنصورة أسفل كوبري جديلة.

وتبين العثور على جثة طافية بواسطة الأهالي، وتم انتشالها، وتبين أنها لشخص يدعى ياسين عاطف حسن علي، 44 سنة، من عزبة الصفيح.

وتم إيداع الجثة في ثلاجة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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