سيف عيسي يخسر أمام بطل الدنمارك في التايكوندو بأولمبياد باريس

خسر بطلنا المصري سيف عيسى، المصنف الثالث عالميا، أمام الدنماركي إيدي هيرنتش، بجولتين دون رد، ضمن منافسات التايكوندو وزن 80 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وتعرض سيف عيسي في الخسارة أمام بطل الدنمارك إيدي هيرنتش بجولتين دون رد، وجاءت النتيجة «6-5، 5-0» لصالح بطل الدنمارك.

وينتظر سيف عيسي وصول بطل الدنمارك إيدي هيرنتش للنهائي لمعرفة موقفه من خوض مباراة الترضية.

ويمثل فراعنة التايكوندو في الأولمبياد ثلاث لاعبين هم: "سيف عيسي في وزن -80 كجم وأحمد وائل في وزن -68 كجم وأية شحاتة في وزن -67 كجم".

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 7 أغسطس الى 10 أغسطس، على صالة القصر الكبير في باريس وسيستهل أحمد وائل منافسات مصر يوم 8 أغسطس ويليه سيف عيسي وأية شحاتة يوم 9 أغسطس.

وتشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بأكبر بعثة في تاريخها، حيث تضم 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبًا احتياطيًا، ليصل العدد الإجمالي إلى 164 رياضيًا يتنافسون في 22 رياضة وتعتبر هذه البعثة الأكبر بين الدول العربية والإفريقية.