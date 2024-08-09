النمسا تسجل فائضا في الميزان التجاري خلال مايو الماضي

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سجل الميزان التجاري النمساوي فائضا خلال مايو الماضي مقابل عجز خلال الشهر نفسه من العام الماضي مع تراجع الواردات بأسرع من تراجع الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء النمساوي اليوم الخميس أن الميزان التجاري سجل خلال مايو فائضا بقيمة مليوني يورو مقابل عجز بقيمة 654 مليون يورو خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ليوصل الميزان تسجيل فائضا شهريا للشهر الثامن على التوالي.

وتراجعت صادرات النمسا خلال مايو بنسبة 9ر9% سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 3ر13% سنويا.

وسجلت النمسا فائضا تجاريا مع الدول الأعضاء المنضمة إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية المشتركة في الجولة الأولى لتوسيع الاتحاد الأوروبي شرقا قبل 20 عاما بحسب توبياس توماس المدير العام لمكتب الإحصاء النمساوي.

وأشار توماس إلى أن جمهورية التشيك وبولندا والمجر من بين أهم 10 شركاء تجاريين للنمسا حاليا.