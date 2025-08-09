القبض على التيك توكر نعمة أم إبراهيم لنشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة القبض على صانعة محتوى "نعمة أم إبراهيم" لنشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء
تلقت أجهزة وزارة الداخلية عدة بلاغات ضد صانعة محتوى "نعمة أم إبراهيم" لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
تم ضبط المذكورة (مقيمة بمنطقة إدكو بالبحيرة) وبحوزتها الأدوات المستخدمة فى التصوير.
وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيق.